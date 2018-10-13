Taliban, Katar'daki ABD heyeti ile toplantının ayrıntılarını yayınladı

Afganistan'ın en büyük silahlı gücü Taliban, ABD 'nin Afganistan Uzlaşma Uzmanı Büyükelçi Zalmay Khalilzad ile Katar'ın başkenti Doha'da yaptıkları son görüşmenin ayrıntılarını yayınladı.

Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahit yaptığı açıklamada, "Taliban siyasi heyetinin Katar bürosunun başkanı Alhaj Sher Mohammad Abbas Stanikzai, Taliban Mevlevi'nin siyasi bürosu başkan yardımcısı Abdul Salam Hanafi, siyasi bürosunun üyeleri Sherikh Shahabudin Delawar, Qari Din Mohammad Hanif, Alhaj Mohammad Zahid Ahmadzai ve Mohamamd Sohail Shaheen, Cuma günü Büyükelçi Zalmay Khalilzad liderliğindeki ABD heyeti ile bir araya geldi." dedi.

Açıklamada, iki tarafın Afganistan'daki yabancı kuvvetlerin varlığına son verilmesi ve Afganistan' ın meselelerini sona erdirmek için barışçıl yaklaşımla ilgili umutları ele aldıklarını da ekledi.

Taliban tarafından yapılan açıklamaya göre, grubun siyasi liderleri, ABD delegasyonuna, yabancı güçlerin varlığının sorunları çözme yolunda ve Afganistan'daki kalıcı barışın geri dönüşünde büyük bir engel oluşturduğunu söyledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2018, 14:55