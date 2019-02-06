Taliban ve Afgan hükümetine Özbekistan'dan davet

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Afganistan hükümetini ve Taliban hareketinin temsilcilerini doğrudan görüşme için Taşkent'e davet etti.

Dışişleri Bakanı Kamilov bu bildirimi, ziyareti sırasında Taşkent’e gelen Afganistan’daki Birleşmiş Milletler Yardımlaşma Genel Sekreteri Tadamichi Yamamoto Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Özel Temsilcisi ile yaptığı görüşmede yaptı.

Kamilov, Özbek tarafının barış sürecinin herhangi bir aşamasında Afganistan Hükümeti ile ülkedeki Taliban hareketi arasında doğrudan görüşmeler düzenlemek için gerekli tüm şartları yaratmaya hazır olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'na göre, BM temsilcisi, Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyayev'in liderliğinde yürütülen Özbekistan'ın Afganistan'da barış sürecini ve sosyo-ekonomik canlanmasını başlatmak için başlattığı politikayı memnuniyetle karşıladı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net