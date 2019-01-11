Taşkent'te çalışmak için oturma izni şartı kaldırıldı

Özbekistan'da, İşveren Yasası ve İdari Sorumluluk Kanunu'nda yapılan yeni değişikliğe göre, işverenler artık oturma izni olmayan bir kişiyi işe almaktan sorumlu olmayacak.

Geçici veya kalıcı kayıt olmadan ülkede yaşayan insanların işe alımında, KoAO'nun 223-2'nci maddesi gereği, şirket yetkililerinin 15 asgari ücret ve maaşa kadar para cezasına çarptırılabildiği ceza iptal edildi (1 asgari ücret 24 dolardan fazladır.)

Ek olarak, geçici veya kalıcı oturma izninin olmaması ya da konaklama yerinde göz önünde bulundurulmaması artık işe alım konusunda başvuruyu reddetme nedeni değildir. İş Kanunu'nun 80. maddesinde ilgili değişiklikler yapıldı.

Özbekistan'da daha önce geçici veya kalıcı oturma iznine sahip olmayan biri Taşkent'te hem devlet kurumlarında hem de uluslararası şirketler dışındaki özel şirket ve kuruluşlarda resmen iş bulma hakkına sahip değildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net