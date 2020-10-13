Taşkent'te horoz dövüşü operasyonu: 100'den fazla gözaltı

Taşkent bölgesinin Urta-Chirchik bölgesinde horoz dövüşüne katılan 124 kişi gözaltına alındı. Taşkent bölgesi Merkez İçişleri Müdürlüğü bilgilendirme servisi raporlar.

9 Ekim gecesi, kolluk kuvvetlerinin Urta-Çırçık bölgesindeki Urtasaray alışveriş merkezi arazisinde bulunan ve yasadışı horoz dövüşünün düzenlendiği bir at yetiştirme çiftliğini ziyaret ettiği bildirildi.

Anlaşıldığı üzere, horoz dövüşlerinin yapıldığı çiftliğin topraklarında kumar yarışmaları düzenlendi. O zamanlar, çiftlikte karantina kurallarını büyük ölçüde ihlal eden 100'den fazla kişi vardı. Ayrıca kesinlikle sağlık standartlarına uygun olmayan gıda ürünleri satan yasadışı ticaret noktaları da vardı.

Hakkında belgeler düzenlenen 124 kişi gözaltına alındı. Savaşlara katılmak için getirilen horozlar maddi delil olarak ele geçirildi.

Buna ek olarak, salgın hastalıklarla mücadele kurallarının ihlali nedeniyle İdari Sorumluluk Kanununun 54. Maddesinde belirtilen kişiler tarafından ağır ihlal gerçeğine ilişkin idari protokoller hazırlanmıştır.

Şimdi polis bu gerçekle ilgili ek bir soruşturma başlatıldığını söyledi.

Kaynak: CentralAsia