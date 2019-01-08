The Guardian'dan Kırgızistan ve Özbekistan tavsiyesi

İngiliz The Guardian gazetesi, 2019’da seyahat planlayanlar için Kırgızistan ve Özbekistan’ı 40 tavsiye listesine ekledi. Söz konusu liste İngiliz gazetesinde 5 Ocak'ta yayınlandı.

Orta Asya’nın dağlık bir ülkesi olan ve denize sınırı olmayan bu ülkede yarı göçebe halkların hala kartallarla avlandıkları el değmemiş vahşi yaşam alanları bulunuyor. Turistler yine böyle bir geleneği UNESCO biyosfer rezervi olarak bilinen ve karlı zirvelerle çevrili göl olan Issyk- Kul'da görebilirler.

İssyk-Kul'ın batısındaki Kochkor köyü, 4 bin metrenin üzerindeki geçitlerden geçen yaya turistler için iyi bir seyir alanı. Gazete, gezginler kullandığı rotaların çoğunun çobanlar ve onların ailelerinin davetine katılma imkanı bulunan yurtiçi kamplardan geçtiğini yazdı. Buralarda misafir turistler at sütünden hazırlanan milli kımız içeceğinin tadına da bakabilirler.

Guardian, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev’in 2016’da iktidara gelmesinden sonra, Özbekistan’da kademeli değişiklikler yaşandığına dikkat çekti. Yazıda “Ülkenin ünlü misafirperverliğini, etkileyici mimarisini ve İpek Yolu'nun mirasını yaşamak isteyen turistler için koşullar hızla iyileşiyor” denildi.

The Guardian makalesinde Özbekistan’da yabancılar için elektronik vizelerin uygulamaya konulduğuna dikkat çekerek, bunun yanında sınır geçişlerinin sadeleştirilmesinin ülkeye yapılan ziyaretlerin komşu Orta Asya cumhuriyetlerine yapılan ziyaretlerle birleştirmesini sağladığını ve kayıt sürecini büyük ölçüde kolaylaştırdığını belirtti.

İstanbul'dan Semerkant'a uçuşların açılmasıyla, bu ülkeye Londra'dan ziyarete gitmek daha da kolaylaştı ve bunun yanında ülkedeki başlıca turistik şehirler artık hızlı tren trafiğiyle birbirine bağlantılıdır. Gazete, "Güzel metro istasyonunda fotoğraf yasağının kaldırılması dahil olmak üzere başkent Taşkent'i ziyaret etmemek bir hata olurdu” yorumunda bulundu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2019, 15:18