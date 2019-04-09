Tirmiz Havaalanında mescid açıldı

Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyayev, Tirmiz Uluslararası Havalimanı'nın yeni terminalinde Müslüman kadın ve erkekler için ayrı dizayn edilen mescidlerin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı basın servisine göre, yeni terminal saatte 400 yolcuya hizmet verebilir. Hızlandırılmış gümrük kontrolü, muayene noktaları ve bagaj toplama süreçleri burada tanıtılmaktadır.

Bekleme odalarında anne ve çocuk için odalar, dualar için yerler ve bir tıp merkezi olduğu bildirilmektedir.

Kaynak: ww.dunyabulteni.net