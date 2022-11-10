Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri değişiyor

Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi Hazırlık Toplantısı’nda konuştu.

İki ay önce Şanghay İşbirliği Teşkilatı Toplantısı için de Özbekistan'da olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, İstanbul'daki toplantıda bölgede yaşanan gelişmeleri hep birlikte ele aldıklarını, zor bir dönemden geçildiğini, yakın istişarelerin sürdürülmesi ve kendilerini şoklara dayanıklı kılacak orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Yalnız taşla duvar olmaz, yalnız ağaç orman olmaz." atasözüne atıfta bulunarak, şöyle devam etti:

"İstanbul Zirvesi'nde kabul ettiğimiz Türk dünyası 2040 Vizyon belgesi, uzun vade için önemli bir adım oldu. Bunun ilk 5 yıllık uygulama kılavuzu olan strateji belgesini nihai hale getirmek dönem başkanlığımızın önceliklerinden birisiydi. Bunların hayata geçirilmesini sağlamak hepimizin ortak görevi. Bu konjonktür bir yandan da önümüze fırsatlar çıkarıyor. Tarih rotasını düzeltiyor. Asya yeniden öne çıkıyor.

Aramızdaki bağlantıları ve ulaştırma koridorlarını geliştirmemiz bir zorunluluk. Bu hedef, hem vizyon belgesinin hem strateji belgesinin önemli bir unsuru. Yarın kabul edilecek ticaretin kolaylaştırılması strateji belgesi, basitleştirilmiş gümrük koridoru ve uluslararası kombine yük taşımacılığı anlaşmaları memnuniyet verici."

Azerbaycan-Kazakistan-Özbekistan'la üçlü süreçlerine önem verdiklerini ve bunları devam ettireceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Türk Konseyinin Türk Devletleri Teşkilatına kurumsal dönüşümünün vizyoner adımlar atmayı gerektirdiğini, dönem başkanlıkları sırasında bu konuda önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Çavuşoğlu, yarınki zirve ile kurumsal dönüşüm vizyoner adımlarını önemli bir noktaya getireceklerine işaret ederek, "Nahçıvan Anlaşması'nda değişiklik yapan protokolün liderlerimizce kabulü ile hukuki altyapıyı tamamlamış olacağız. Protokolün teşkilatımıza kimlerin gözlemci olabileceğine dair hükmüne arkadaşlarımız dün çalıştı." diye konuştu.

Türk Yatırım Fonunun kurulması kararının Türkiye'nin dönem başkanlığındaki önemli adımlarından biri olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, bu konuda ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını, bu anlamda kabul edilirse Bişkek'te de güçlendirilmiş bir şubesinin açılmasını İstanbul'da teklif ettiğini hatırlattı.

Çavuşoğlu, "Varlık yönetim şirketi modeli, hem fon kaynaklarının daha etkin idaresi hem de uluslararası kaynak sağlama bakımından en doğru seçim olacaktır." dedi.

Çavuşoğlu, TDT Sekretaryasının bugünlere gelinmesinde çok önemli katkıları bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Genel Sekreter Baghdad Amreyev ve ekibini tebrik ediyorum hem de kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yeni Genel Sekreterimiz Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev görevi yarın liderlerimiz onayıyla devralacak, kendisine de başarılar diliyorum ve her zaman destekçisi olacağımızı buradan söylemek isterim."

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın verdiği tavsiyeler için de teşekkür eden Çavuşoğlu, Yıldırım'ın geçirdiği kaza sebebiyle aralarında olamadığını söyledi.

Çavuşoğlu, konukseverliğinden dolayı Özbekistan'a teşekkürlerini iletti.