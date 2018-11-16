Türkçe konuşan ülkelerin istihbarat servisleri buluştu

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek, Türk Dili Konuşan Ülkeler (Türk Konseyi) İstihbarat Servisleri 21. Konferansı'na ev sahipliği yaptı.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi (KMGK) Başkanı İdris Kadırkulov'un başkanlığında Türk Dili Konuşan Ülkeler İstihbarat Birimleri Konferansı'na Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye ve Özbekistan'dan istihbarat birimlerin yöneticileri ve temsilcilerinin yanı sıra diğer ülke gözlemcilerinin katıldığı belirtildi.

Konferansta, Afganistan ve Suriye ile Irak sınırlarındaki silahlı çatışma bölgesinde yaşanan son gelişmeler ve bunun Türk Konseyi üye devletlerinin güvenlik durumu üzerindeki etkilerinin ele alındığı kaydedildi. Açılış konuşmasının ardından Afganistan, Suriye ve Irak sınırlarındaki son gelişmelere ilişkin rapor sunumunun yapıldığı aktarıldı.

Konferansın sonunda, üye ülke istihbarat birimleri arasında terörle mücadele konusunda varılan anlaşmaların uygulanmasına yönelik tedbirlerin alınması ve uygulanması konusunda gerekli kontrolün sağlanması kararlaştırıldı.

Türk Dilli Devletler İstihbarat Servisleri Konferansı'nın kurulmasına ilişkin protokol, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Türkmenistan tarafından 20 Mayıs 1998'de imzalanmıştı. Türk Dili Konuşan Ülkeler devlet başkanları en son Kırgızistan'ın Çolpon-Ata kentinde 3 Eylül 2018'de bir araya gelmişti.

Kaynak: QHA

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2018, 12:12