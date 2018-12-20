Türkiye'de çalışan Kırgızların emekli maaşları Kırgızistan'a ödenecek

Göçmenlerin Türkiye'deki sosyal katkıları Kırgızistan'a devredilecek

Türkiye'de çalışan Kırgızların emekli maaşları Kırgızistan'a ödenecek

Kırgızistan'da Jogorku Kenesh Milletvekilleri, Kırgızistan ve Türkiye hükümetleri arasındaki sosyal güvenlik anlaşmasını onayladılar. Karar görüşmeleri bugünkü toplantıda yapıldı.

Belge, Kırgızistan Cumhuriyeti Başkanı Sooronbay Jeenbekov'un Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında 9 Nisan 2018 tarihinde imzalandı.

Anlaşmada, örneğin, Kırgızistan vatandaşı Türkiye'de birkaç yıl çalışmışsa, emeklilik yaşına geldiğinde emekli maaşı alabilecek. Türkiye emekli maaşını Kırgızistan'a devredecek. 

Kaynak: www.dunyabulteni.net

YORUM EKLE
Gönder

banner33