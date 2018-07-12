Türkiye ile Kırgızistan arasında cami protokolü

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kırgızistan Cumhuriyeti Müslümanları Dini İdaresi arasında Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camisi'nin "ortak işletim protokolü" imzalandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırgızistan Cumhuriyeti Müslümanları Dini İdare Başkanı Maksatbek Hacı Toktomushev ile makamında bir araya geldi.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki iş birliğinin eskiden beri devam ettiğini, özellikle Başkanlık aracılığıyla Kırgız öğrencilerin Türkiye'de eğitim almalarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Ortak çalışmaların artarak devam edeceğini dile getiren Erbaş, Başkanlığın bünyesinde Kırgızistan'da 15'e yakın din görevlisinin bulunduğunu ve din hizmetlerine destek verdiğini anlattı.

Erbaş, iş birliğinin iki ülke için de hayırlara vesile olacağını belirterek, "Doğru dini bilgiyle gençlerimizi, çocuklarımızı donatmak, hurafelerden, yanlış din algılarından uzak, dini istismar eden gruplara karşı da birlikte hareket ederek insanımıza sahih bilgiyi, Kur'an ve sünnet ilkelerine uygun bilgiyi vermemiz gerekiyor. Karşılıklı iş birliğine her zaman açığız." dedi.

Kırgızistan Cumhuriyeti Müslümanları Dini İdare Başkanı Toktomushev ise Erbaş'a davetinden dolayı teşekkür etti.

Toktomushev, "Yeni bir seçim oldu. Bu seçimde ben İstanbul'daydım. Burada bayram yapmış oldum. Bütün Müslüman ülkelerin gözü buradaydı, bu seçimdeydi. Saygıdeğer Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimi kazanması, bütün Müslüman ülkelere sevinç getirdi." ifadesini kullandı.

Orta Asya'dan Türkiye'ye gelen öğrencilerin hafızlık yaptığını ve dini eğitimler aldığını anımsan Toktomushev, "Bunun, iki halkın arasına büyük bir fayda getireceğine, birlik getireceğine inanıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Erbaş ve Toktomushev, Diyanet İşleri Başkanlığı Toplantı Salonu'ndaki protokol imza törenine geçti.

Erbaş, buradaki konuşmasında, camilerin hem din eğitimi noktasında hem de ibadet ve din hizmeti noktasında fonksiyonel şekilde kullanılmasını arzu ettiklerini söyledi.

Daha sonra, Erbaş ve Toktomushev protokolü imzaladı.

Türkiye Diyanet Vakfının iş birliğiyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapımına 6 yıl önce başlanılan ve önümüzdeki aylarda açılışı gerçekleştirilecek olan Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camisi'nde, 9 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek.