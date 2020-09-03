Türkiye ile Özbekistan arasında tarifeli uçak seferleri yeniden başladı

Türkiye ile Özbekistan arasında koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurulan tarifeli uçak seferlerinin yeniden başlamasına karar verildi.

Türkiye ile Özbekistan arasında tarifeli yolcu seferlerinin yeniden başlatılması amacı ile Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Özbekistan Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, 24 Ağustos’ta yaptıkları görüşmelerde 2 Eylül’den itibaren uçuşların açılması kararını aldı.

Söz konusu görüşmelerde, koronavirüs salgını kapsamında ülkelerin almış oldukları önlemler değerlendirildi. Havalimanlarının ve hava yolu şirketlerinin uyması gereken kurallara yönelik olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan mevzuatlar hakkında, Özbekistanlı yetkililere bilgi verilerek uçuşların tekrar açılması için mutabakat sağlandı.

Kaynak: qha

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2020, 15:32