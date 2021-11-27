"Türkiye'nin, güvenilir dost, açık gönüllü ortak olduğu bir kez daha teyit edilmiştir"

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Türkiye ile Türkmenistan'ın, bölgesel, uluslararası ve enerji konularında iş birliğini daha da güçlendireceklerini belirterek "Türkiye ile stratejik uzun vadeli ilişkiler geliştirmek, Türkmenistan dış politikasının öncelikli amaçlarından biridir. Tarihi manevi değerlerimiz de kardeş Türkmen ve Türk halklarının daha da yakınlaşmasına yardım edecektir." dedi.

Berdimuhamedov ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oğuzhan Köşkü'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşme ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk heyetine, karşılıklı güvenle gerçekleştirilen etkin görüşmeler için teşekkür eden Berdimuhamedov, "İkili ilişkilerin durumunu ve imkanları değerlendirdik. Gelecekte de iş yapılacak alanları belirledik. Genel olarak bölge ve uluslararası konularda etkin görüş alışverişinde bulunduk. İş birliğinin uzun vadeli olduğunu teyit ettik." diye konuştu.

Berdimuhamedov, ikili ilişkileri daha da yüksek düzeye çıkarmak amacıyla gerekli tüm çabayı göstereceklerini vurgulayarak "Türkiye ve Türkmenistan'ın, uluslararası konularda ve birçok başka konuda benzer yaklaşımlarda olduğunu belirtmek istiyorum. Birleşmiş Milletler Teşkilatının ve diğer uluslararası teşkilatlar kapmasında faaliyetlerimizi koordine etmeye yönelik çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ilişkilerin, bölgesel kuruluşlar kapsamında da önemli olduğunun altını çizen Berdimuhamedov, şöyle devam etti:

"Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci olarak katılan Türkmenistan'ın üyeliğinin, tarihi öneme sahip olduğu vurgulanmıştır. Ülkelerimiz, modern dönemin genel tehditlerine ve uluslararası terörle, uyuşturucunun yasa dışı dolaşımıyla etkin mücadele etmek amacıyla iş birliğini gelecekte de sürdüreceklerdir."

Berdimuhamedov, Afganistan'daki durumun istikrara kavuşması için de Türkiye ve Türkmenistan'ın birlikte çalışacağına işaret ederek "İki ülke, Afganistan'da ekonomik ve sosyal sistemin geliştirilmesi, insani yardımların sağlanması için çalışmaya devam edecektir. Ülkelerimizin topraklarından geçen doğu-batı koridorlarının oluşturulması için yakın iş birliği yapılması konusunda mutabakat sağladık." dedi.

Afganistan'da ve enerjide artan iş birliği

Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'yi kapsayan koridorun söz konusu olduğunu kaydeden Berdimuhamedov, Hazar Denizi'nin liman ikmal sisteminin, Hazar ve Karadeniz bölgeleri arasında etkin ulaştırma koridorlarının oluşturulması için Türkmenbaşı Limanı'nın etkin kullanılmasının istişare edildiğini söyledi.

Enerji kaynaklarının Avrupa pazarına uluşturulması konusunda da mutabakat sağlandığını anlatan Berdimuhamedov, şöyle devam etti:

"Türkmenistan'ın enerji kaynaklarının çeşitli güzergahlardan pazarlara güvenli şekilde ulaştırılması bizim için önemlidir. Türkmenistan ile Türkiye'nin sürekli karşılıklı çıkarlara dayalı münasebetlerini değerlendirdik. İş birliğini geliştirmeye ve çeşitlendirilmeye hazır olduğumuzu teyit ettik."

Kültür ve eğitim alanlarında iş birliğinin de istişare edildiğini aktaran Berdimuhamedov, "Kültür çalışanlarının arasında yakın ilişkileri teşvik etmeye, kültür günlerini her yıl yapmaya hazır olduğumuzu teyit ettik. Eğitim alanında ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabakat sağlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin, kardeş ülkenin güvenilir dost, açık gönüllü ortak olduğu bir kez daha teyit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

"Türkmenistan-Türkiye ilişkileri daha da gelişecek"

Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın tarafsızlık dış politikasını, uluslararası girişimlerini sürekli desteklemesi nedeniyle Türkiye'ye teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkmenistan'a ilgisi nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Ziyaretin etkinliğinden memnuniyet duyduk. İmzalanan belgelere yüksek değer veriyoruz. İki ülke, yakın ve gelecekte çok sayıda alanda iş birliği yapmaya çaba sarf ettiğini bir kez daha göstermiştir." diye konuştu.

Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümünün kutlandığını anımsatan Berdimuhamedov, "Geçen zamanda, ekonomimizin sürekli gelişmekte olduğuna, halkın yaşam seviyesinin, tarafsız devletimizin uluslararası seviyesinin yükseldiğine şahit olduk. Bunlar seçtiğimiz tarafsızlık politikasıyla sıkı bağlantılıdır." dedi.

Berdimuhamedov, karşılıklı saygı çerçevesinde Türkiye ve Türkmenistan ilişkilerinin geliştiğine dikkati çekerek "Türkiye ile stratejik uzun vadeli ilişkiler geliştirmek, Türkmenistan dış politikasının öncelikli amaçlarından birisidir. Tarihi manevi değerlerimiz de kardeş Türkmen ve Türk halklarının daha da yakınlaşmasına yardım edecektir. Zaman sınamasından geçmiş Türkmenistan-Türkiye ilişkilerinin daha da gelişeceğini söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkmenistan iş birliği nişanı verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, çok saygın siyasetçi olarak dünyada geniş şekilde tanındığına işaret eden Berdimuhamedov, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek yönetici yeteneğine sahip olma özelliği ile barışın, istikrarın sağlanmasında büyük çalışmalar gerçekleştirdi. Türkmenistan ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerini güçlendirmeye de özellikle ilgi göstermesine yüksek değer veriyoruz.

Türkmenistan ile Türkiye arasında siyasi, ekonomik, teknik ve kültürel alandaki iş birliğini geliştirmeye, tarafsız ülkemizin uluslararası saygınlığını artırmaya katkıları konusunda daima destek vermesi, Türkmenistan ile ilişkilerin geliştirmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nişan ile ödüllendirilmesini kararlaştırdık. Özellikle de sağlık, ailede refah, sorumluluk gerektiren görevinde başarılar, kardeş Türk halkına da gelişme yönünde içtenlikli dileklerimi sunarım."