Kerim Ülker

Türk şirketleri Kolombiya’dan Rusya’ya, Arnavutluk’tan Liberya’ya dünyanın çeşitli coğrafyalarında madencilik yapıyor. Bu madenler arasında en dikkat çekeni ise altın.

MNG Holding, Çalık Grubu, Denizli Grubu gibi özel şirketlerin yanı sıra Maden Tetkik Arama gibi kamu kurumları da yurtdışında altın arama faaliyetleri gösteriyor. Bu coğrafyaya son dönemde Orta Asya da ekleniyor. 2018'de ilk kez Taşyapı'nın proje geliştirdiği Özbekistan, bu konuda önemli bir adım attı. Geçtiğimiz günlerde Özbekistan Bakanlar Kurulu, altın madeni çalışmaları için önemli bir açıklamada bulundu. Bakanlar Kurulu’nun resmi açıklamasında Özbekistan ile Türkiye arasında stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesi ve çok yönlü işbirliğinin genişletilmesine yönelik tedbirler hakkında bir kararnameyi kabul ettiğini duyurdu. Özbekistan, Türkiye ile arasındaki anlaşmaların zamanında uygulanması için kabul ettiği öncelikli tedbir programında en önemli konu ise altın oldu.

Kararla, Türkiye, Özbekistan'da altın madenciliği projelerine katılacak.

Cengiz 2 santral taşıyacak, 1 santral kuracak

Özbekistan Bakanlar Kurulu’nun açıklanmasında diğer konular ise Türk şirketleri hakkında. İlk konu Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve Ortadoğu’da aldığı ihalelerle tanınan Cengiz Holding’in enerji ve madencilik sektörlerindeki doğrudan yatırımlarının çekilmesi planlanıyor. Bilindiği üzere geçen yıl Cengiz Holding’in, sahip olduğu biri 240, diğeri 610 megavatlık iki santrali Özbekistan’a taşımak için görüşmeler yaptığı ortaya çıkmıştı.

Öte yandan Cengiz Holding’e ait Cengiz Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., Özbekistan'ın Buhara bölgesinde 240 megawatt kapasiteli yeni bir kombine çevrim termik enerji santrali kurmak için bir görüşme yapılmıştı.

Yaklaşık 300 milyon dolarlık proje için Özbekistan Enerji Bakanı Alisher Sultanov ve Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te anlaşma imzalamıştı.

Bir diğer Türk şirketi ile ilgili kararname ise Aksa Enerji ile ilgili. Aksa Enerji için daha önce onaylanan şartlarda bir santralin inşası için yatırım anlaşması imzalanmasının yanı sıra, altın madenciliği projelerinin hızlandırılması söz konusu. Bu yılın mayıs ayında da Aksa Enerji, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 240 megavat kapasiteli doğalgaz kombine çevrim santrali kurmak için görüşmeleri tamamlamıştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre anlaşma, üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl süresince satışını, santralde enerji üretiminde kullanılacak doğalgazın, Özbekistan'ın tedarik şirketi Uztransgaz tarafından temin edilmesini içeriyor.

Kaynak: Dünya.com

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2020, 11:08