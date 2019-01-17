Türkmen erkekleri kayıt altına alınıyor

14 Ocak'tan bu yana, Türkmen yetkililer 50 yaşın altındaki erkekleri kayıt altına almaya başladı.

Yerel basında çıkan haberlere göre Türkmenistan Savunma Bakanlığı konu ile ilgili, “Bu, Afganistan sınırındaki gergin durumdan kaynaklanıyor” dedi.

Türkmen hükümetinden bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. Tarafsızlık politikasına bağlı kalan Aşkabat, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (CSTO) ile yapılan bir anlaşmaya göre bölgesel güvenlik önlemlerine katılmıyor ve açıkça askeri-politik temaslarda bulunmuyor. Ancak son yıllarda, Türkmenistan’ın Afganistan’ın güney sınırı hakkında giderek daha fazla endişe duyduğu ve haberlere göre Aşgabat’ın sınırlı bir desteğe açık olduğu belirtildi.

Basında çıkan haberlere göre, geçen yılın Aralık ayında, Rus askeri biriminin temsilcilerinden biri, Rusya’nın Türkmenistan ordusuyla ortak eğitime devam ettiğini söyledi.

2001 yılından bu yana Afganistan’da askeri operasyonlar yürüten ABD Silahlı Kuvvetleri’nin varlığına rağmen, Türkmenistan sınırında güvenliğin tam olmadığı görüşü hakim.

Kaynak: www.dunyabulteni.net