Türkmen lider atlarla ilgili yeni kitabını tamamladı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli (Kurbankulu) Berdimuhammedov'un bir buçuk yıldır üzerinde çalıştığı atlarla ilgili kitabı nihayete erdi. Kitap, Türkmen Atının Ulusal Tatili vesilesiyle insanlara bir hediye olacak (Nisan ayının her pazar günü kutlanıyor).

Devlet başkanı, atların kendine özgü özelliklerini, vücut yapısının özelliklerini “safkan bir Akhal-Teke atının işareti” olarak tanımlamaktadır.

Daha önce, Başkan Berdimuhammedov üç kez Akhal-Teke (Ahal Teke) atlarıyla ilgili kitaplar yayınlamıştı: “Akhal-Teke, bizim gururumuz ve şanımızdır” (2008), “Cennetteki atların uçuşu” (2011), “Atın istemi” (2015).

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2019, 16:27