Türkmen lider Berdimuhamedov emri verdi

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov 1971'den beri faal olarak alevlerin fışkırdığı Cehennem Kapısı'nın kapatılması için yetkililere emir verdi.

Devlet televizyonundan konuşan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov, Karakum Çölü'nde bulunan ve Cehennem Kapısı olarak adlandırılan Derveze gaz kraterinde süren yangının söndürülmesini istedi.

Yangının çevreye olan etkisinden ve maddi kayıplardan söz eden Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov, 1971'den beri süren yangının söndürülmesi için uzmanların bir yol bulmaları için çağrı yaptı.

Krater çevresinde yaşayan insanların sağlıklarının da etkilendiğini kaydeden Türkmen lider, "Önemli kazançlar elde edebileceğimiz ve halkımızın refahını iyileştirmek için kullanabileceğimiz değerli doğal kaynakları kaybediyoruz" dedi.

Cehennem kapısı nasıl açıldı?

Sovyetler Birliği döneminde 1971'de bölgede yapılan sondaj çalışması sırasında yaşanan kazada göçük meydana geldi.

Sondaj kulesi de göçükle birlikte boşluğa kayarken etrafa gaz yayılmaya başladı. Zehirli gazın yayılmasını engellemek isteyen Sovyet yetkililer gazı ateşe verdi.

Gazın bitmesiyle sona ereceği düşünülen yangın 1971'den beri aralıksız devam ediyor. 70 metre genişliğinde 20 metre derinliğindeki kraterden yükselen alevleri söndürmek için bir kaç girişim yapıldı. Ancak alevlerin önünde geçilemedi.

Kaynak: Euronews