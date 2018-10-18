Türkmen liderin uçağından kayıt dışı Almanya uçuşları

Türkmenistan'da 14 Ekim'de Başkanın uçağı (Boeing 737)'nın Frankfurt'a kayıtlara girmeyen bir sefer yaptığı bildirildi.

Devlet başkanının Almanya'ya resmi olarak planlanan bir ziyareti yoktu.

Son aylarda, başkanlık uçaklarının genellikle Almanya'ya resmi kayıtlara girmeyen uçuşlar yaptığı öne sürülüyor.

İddia edilen kayıt dışı uçuşkar hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmıyor.

10 Haziran'da Türkmenistan Cumhurbaşkanı'nın uçaklarından biri yerel saat 11: 50'de Frankfurt Havalimanı'na iniş yaptı. Orada bir buçuk saat kaldıktan sonra uçak Aşkabat'a geri uçtu.

14 Haziran'da, yerel saatle 7'de, Türkmenistan Devlet Başkanı'nın Boeing 737 uçağı, Frankfurt Havaalanına indi ve 2.5 saat sonra geri döndü.

26 Haziran'da, başkanlık uçağı Boeing 737, Münih'e iniş yaptı. Bunlarla birlikte bir ay içinde üçüncü kez Almanya'ya uçtuğu belirtildi.

Kaynak: ca-news