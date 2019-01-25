Türkmen öğrencileri tatillerde özel taksiden men edildi

Türkmen üniversitelerinin öğrencileri, kış tatilleri sırasında devlet otoparklarının otobüslerinin yanı sıra uçak ve tren kullanmak zorunda kaldılar.

Magtymguly Devlet Türkmenistan Üniversitesi ve Daşoguz Ziraat Enstitüsü'ndeki öğrencilerin velileri, bu konuda Aşkabat'taki Radyo Azatlyk muhabirine bilgi verdi. 25 Ocak'ta Türkmenistan üniversitelerinin sınavları sona erdi ve on iki günlük kış tatilleri başladı.

Magtymguly Turkmen State University'de bir öğrencinin ebeveyni ismini vermeden yaptığı açıklamada, “22 Ocak'ta, üniversite yönetimi öğrencilere 25 Ocak'tan itibaren tatil için evlerine gidebileceklerini açıkladı. Ancak öğrenciler ayrıca devlete ait işletmelerin uçaklarından, trenlerinden veya otobüslerinden faydalandıkları konusunda uyarıldılar. Döndükten sonra biletlerinin kopyalarını dekanlara teslim etmek zorunda kalacakları söylendi. Öğrencilerin özel taksiler ve otobüsler kullanmaları yasaklandı, ”diyor.

Üniversitelerin liderliğindeki öğrencilerin velilerine açıklandığı gibi, bu gereklilik bazen özel taksi ile öğrenci seyahatleri sırasında ortaya çıkan "uygunsuz durumlar" ın önlenmesiyle ilişkilidir. Yetkililere göre “uygunsuz durumlar” kız öğrencilere yönelik taciz vakaları anlamına geliyor.

Azatlyk muhabirinin 23 Ocak'ta bildirdiği gibi, ulaştırma seçiminde öğrencilerin gereksinimi uçaklar, trenler ve otobüsler için bilet sıkıntısına karşı geliyordu.

“Bu nedenle, demiryolu bilet gişeleri ve uçak gişelerindeki çalışanlar, bu fırsatı değerlendirerek zaten fazladan rüşvet için satılan bilet fiyatlarını şişirdiler. Kasiyerler bilet olmadığını söylüyor, ancak arkadaşlarınız aracılığıyla satın almak istiyorsanız, ücretin en az yüzde 50'sini ödemek zorundasınız. Ancak bu herkes için mümkün değil ”dedi.

Öğrencilerin ebeveynleri, tatillerinde çocuklarının hareketindeki kısıtlamaların yanı sıra, zamanında geri dönmelerini sağlamak için yetkililerin hareketsiz kalmasından şikayetçi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net