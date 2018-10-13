Türkmenbaşı'ndan bitki çayı önerisi

Türkmenistan Sağlık ve Medikal Sanayi Bakanlığı, ülkenin vatandaşlarınıni Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un “Türkmenistan Tıbbi Bitkileri” kitabında tarif edilen çayları kullanmasını tavsiye etti.

Azatlyk Radyosuna göre , bakanlığın bilgi merkezi, Türkmenistan resmi gazetesinin sonbaharda solunum yolu hastalıklarının önlenmesine ilişkin “yararlı 11” ipucu ile bir not yayınladı.

Gazetede yer alan "yararlı" tavsiyeler Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un "Türkmenistan Şifalı bitkileri" kitabında bilimsel olarak tarif edilen şifalı çayları kullanmalarını tavsiye ediyor - yabani gül, nane, papatya, meyankökü ve diğerleri.

Türkmenbaşı'nın özel ilgi alanı tıbbi bitkiler

Gurbanguli Berdimuhamedov, cumhurbaşkanının görevlerine ek olarak, son 10 yıl içinde ülkenin tıbbi bitkileri üzerinde 10 ciltlik bir çalışma da dahil olmak üzere kendi adıyla 40'ın üzerinde kitap yayınladı.

Türkmenistan Sağlık Bakanlığı, sağlıklı bir yaşam tarzı için başkanlık çayları sunarken, ülkede ilaç fiyatlarının yüksekliği büyük sorun.

Bakanlık tavsiyeleri arasında, spor yapmak, C vitamini içeren yiyecekler yemek, ve ayrıca temiz hava için odayı havalandırmak, sarımsaklı ve biberli ulusal yemekleri yemek ve elleri temiz tutmak gibi başka öneriler de var.

