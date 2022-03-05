Türkmenistan 8 çocuklu ailelere ev verecek
Türkmenistan’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 8 ve üzeri çocuklu ailelere ev verilecek.
Orta Asya 05.03.2022, 14:35
Türkmenistan resmi televizyon kanalı Altın Asır’ın haberine göre, ülkede Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri devam ediyor.
Haberde, etkinlikler çerçevesinde Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un, çok çocuklu ailelere “anne sevgisi” unvanı verilmesi hakkındaki kararnameyi imzaladığı kaydedildi.
Haberde, Berdimuhamedov'un, yurt genelinde 8 ve üzeri çocuklu ailelere ev verilmesi ve bu etkinliklerin büyük kutlamalarla gerçekleştirilmesi talimatını verdiği ifade edildi.
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