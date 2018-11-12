Türkmenistan'da hasat festival başladı

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bölgede çiftçilikle ilgilenenlerin katılımıyla hasat festivali kutlanmaya başladı.

Hasat festivaline ülkedeki tarım-sanayinin gelişimine katkıda bulunan kiracılar, makine operatörleri, ziraatçı bilim adamları, çiftçiler ve diğer tarım uzmanları katıldı. Festivalde üreticiler tarafından hazırlanan sergilerde, pamuk ve pamuk ürünleri, tahıl ürünleri, hayvancılık, gıda ve tekstil endüstrilerinin yanı sıra modern teknoloji ürünlerinin örnekleri beğenilere sunuldu.

Festivalde ayrıca kavun, meyve, sebze, çilek ve yeşillik sunumları yapılan standlar büyük ilgi topladı. Folklor gösterilerinin yanı sıra güreş ve farklı oyunlar düzenlendi. Tatil için ülkede bulunan turistlerr ulusal mutfak lezzetlerini tadarken ressamlar ve kuyumcular da ürünlerini sergiledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2018, 12:27