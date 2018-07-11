Türkmenistan'da siyasi mahkumlara kısmi izin

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Türkmenistan hükümeti siyasi suçlardan dolayı cezaevinde olan mahkumların bazıları için ziyaret izni verdi.

Ülke üzerinde artan uluslararası eleştirilerin baskısı sonucu, Türkmenistan yetkilileri Aşkabat'ın kuzeyindeki gizli Ovadan-Tepe hapishanesinde tutulan siyasi tutuklulara yapılan ziyaretleri yasaklama konusunda taviz verdiler.

"Memorial" insan hakları merkezinin bildirdiğine göre, dini gerekçelerle hapiste tutulan bazı mahkumlara son zamanlarda yakınları ile görüşme fırsatı verildi. Ancak bu değişiklikler, siyasi tutukluların tüm gruplarına tanınmadı.

Güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre, bu yıl 28 Haziranda "İslami aşırılık" suçlamasıyla hapse atılan 30'dan fazla mahkumun yakınları Aşkabat kuzeyindeki Ovadan-Tepe hapishanesine getirildiler. Onlara mahkemeden sonra ilk kez 40 dakika buradaki mahkumlarla görüşme ve konuşma imkanı tanındı.

Mahkumlardan birinin karısı, kocasının çok zayıf göründüğünü ve yetkililerin ona bir sonraki görüşme izninin iki ay içinde verileceğini söylediğini belirtti. Bundan önce bu kadın 10 aydan fazla kocasının nerede olduğunu öğrenememişti.

2003 yıldan beri uluslararası standartlar ihlal edilerek Ovadan-Tepe hapishanesindeki tüm siyasi tutuklulara yakınlarıyla görüşmek yasaklanmıştı. Bu durum 2011 yılında kabul edilen ve tutukluların ziyaret edilmesine izin veren Ceza Kanunundaki değişikliklere rağmen değişmemişti.



