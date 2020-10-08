Türkmenistan'da Yandex ve Google'a erişim engellendi

Turkmen.news'e göre son birkaç gün içinde Türkmenistan'da zaten çok sınırlı olan internet erişimi neredeyse tamamen engellendi.

Arama, posta ve haber servisleri Google ve Yandex, 5 ve 6 Ekim'de açıldı ve akşama kadar Yandex'e girmek imkansızdı.



Aynı zamanda, ücretli olanlar da dahil olmak üzere mobil iletişim ve Wi-Fi için VPN'ler engellendi. Kaynaklar turkmen.news, yerel internet portalları dahil zararsız öğreticiler ve çevrimiçi oyunlar bile VPN aracılığıyla açmanın imkansız olduğunu bildirdi. ABD ve İngiltere büyükelçiliklerinin web siteleri de mevcut değildi.

Yayın, bağımsız medyanın, Türkmen makamlarının Batılı (özellikle Alman) VPN ve Proxy sunucularını tanıyan ekipman geliştiricilerinden satın aldığını uzun zamandır bildiğini belirtiyor. Yalnızca siteleri engellemenize değil, aynı zamanda engellemeyi atlayan kullanıcıları tanımlamanıza da olanak tanır. Turkmen.news kaynaklarına göre, ülkeye kısa süre önce yeni bir ekipman grubu geldi. 5-6 Ekim'de test edilmiş olabilir.

Kaynak: Central Asia