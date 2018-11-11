Türkmenistan'dan Afganistan'a 500 kişilik cami

Türkmenistan hükümeti bir yardım kuruluşu aracılığıyla Afganistan'da 500 kişilik bir cami inşa edecek.

İlgili karar Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov tarafından hükümetin genişletilmiş toplantısında imzalandı.

İmzalanan belgede, Afganistan'daki (Mazar-i Şerif kentinde) Afganistan'ın Gazi İnşası İnşaatı, Karayolu İşleri Demiryolu Yolu İnşaat Malzemesi PÇCO ile Faryab vilayetindeki Akina Afgan köyünde 500 kişilik bir cami inşaatı için bir sözleşme imzalama kararı alındığı belirtildi. Belge, Kasım 2018'de inşaat çalışmalarına başlamayı ve 2020 Aralık ayında camiyi teslim etmeyi öngörüyor. Sözleşmede tutar belirtilmedi.

Türkmenistan halihazırda komşu ülke Afganistan'da insani yardım olarak bir okul ve bir doğumevi hastanesi kurdu. Aşkabat ayrıca Afganistan'ın kuzey vilayetlerine tercihli fiyatlarla elektrik sağlıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

