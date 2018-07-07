Türkmenistan'dan Afganistan sınırında 25 askerinin öldürüldüğü haberine yalanlama

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"Azatlyk" radyosunda yayınlanan ve 3 hafta önce Türkmen-Afgan sınırındaki bir çatışma sonucunda yaklaşık 25 Türkmen askerinin öldürüldüğü haberine, Türkmenistan Devlet Sınır Servisi temsilcisinden yalanlama geldi.

Radyonun haberinde yaklaşık üç hafta önce Türkmenistan- Afganistan sınırındaki Tagtabazar bölgesinde yaşanan silahlı çatışmada yaklaşık 25 Türkmen askerinin öldürüldüğü belrtilmişti.

Habere göre, öldürülen Türkmen askerlerinin 3 Balkan ilinden, çoğu ise Daşoğuz ilinden idi ve cesetleri metal tabutlarda ailelerine teslim edildi. Çatışma Afgan tarafındaki uyuşturucu kaçakçılığından şüphelenilen bir grup silahlı insanın Türkmen ordusuna ateş açmasıyla başlamıştı. Daha sonra, Türkmenistan Devlet Sınır Servisi temsilcisi bu habere yalanlama geldi.

Türkmen Sınır Hizmetleri Temsilcisi Binbaşı Baili Atayev, verdiği demeçte, "Türkmenistan Devlet Sınır Hizmeti, devlet sınırının bütün bölümlerinde saat başı izleme yapıyor ve ülkenin sınırlarını güvenilir bir şekilde koruyor. Bu yıl Türkmenistan askerleri arasında hiçbir insan kaybı yaşanmadı. Türkmenistan’ın Afganistan sınırında 2018 yılında silahlı çatışmalar yaşanmadı" ifadelerini kullandı.