Türkmenistan'dan Azerbaycan'a gaz teklifi

Avrupa Bütçe ve İnsan Kaynakları Komiseri Gunter Oettinger, Bakü’de düzenlenen Güney Gaz Piyasası Koridoru Konseyi’nde (SGC) yapılan bir toplantıda, Türkmenistan’ın Türkmenistan’daki Chronicles’ın Azerbaycan’a AB’den Türkiye’ye gaz göndermesini teklif ettiği görüşmesinde bulundu.

Ettinger, Azerbaycan'dan doğal gaz arzını yılda 20-25 milyar metreküp gaza çıkarmayı planladığını ve projede Türkmenistan'a katılmayı teklif ettiğini açıkladı.

“Gaz üreten Azerbaycan, Hazar Denizi'nin doğu kıyılarında enerji kaynakları varsa, onları Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıma yeteneklerini sunmaya hazır olduklarını defalarca dile getirdi. Avrupa ve Azerbaycan’dan Türkmenistan’a yapılan bu teklif, kararın Aşkabat’taki hükümet tarafından alınacağını söyledi. ”Dedi.

Türkmen gazının Azerbaycan'a ulaştırılması nasıl planlanmaktadır?

3.5 bin kilometre uzunluğa ve 40 milyar dolara mal olan YuGK, Azerbaycan'ın Avrupa'ya gaz vermesini sağlayacak. Projenin kaynak temeli Hazar Denizi'nin rafındaki Azerbaycan Şah Deniz'dir. SGC, Güney Kafkasya Gaz Boru Hattı (SCP) ile Trans-Anadolu (TANAP) ve Trans-Adriyatik (TAP) gaz boru hatlarını içermektedir.

Kaynak: www.dunyabulteni.net