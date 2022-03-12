Türkmenistan devlet başkanını seçiyor

Merkez Seçim Komisyonu, başkanlık seçiminde oy kullanacak kayıtlı seçmen sayısını 3 milyon 435 bin 950 olarak açıkladı.

Sandıkların 19.00'da kapanacağı seçimde, Merkez Seçim Komisyonunun onayladığı 9 aday yarışıyor.

Seçim sonucuna göre ülkeyi 7 yıl yönetecek yeni devlet başkanı, 19 Mart'ta Oğuzhan Sarayı'nda düzenlenecek yemin töreniyle görevine resmen başlayacak.

Seçim için ülkenin yurt dışı diplomatik temsilciliklerinde 41 ve başkent Aşkabat'ta 310 olmak üzere toplam 2618 sandık kuruldu.

Başkanlık seçimi, 2627 yerel ve 50'den fazla uluslararası gözlemci tarafından takip ediliyor.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, başkent Aşkabat'taki 68 numaralı okulda oy verdi.

Devlet başkanı adaylarından, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Berdimuhamedov da aynı okulda oyunu kullandı.