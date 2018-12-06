Türkmenistan ekonomisine özelleştirme çözümü

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov 5 Aralık'ta yapılan hükümet toplantısında ülkesinin 2019’daki önemli konularını; devlet işletmelerinin özelleştirilmesini hızlandırmak, piyasa kurumlarını güçlendirmek ve özel sektörü teşvik etmek olarak açıkladı.

Devlet Başkanı ayrıca, özelleştirme için ana mekanizmaların devlet hisselerinin satılacağı borsanın oluşturulması ve açık rekabetçi ihale organizasyonu olduğunu belirtti.

Rus Interfax ajansı Türkmen liderin konuşmasındaki "serbest rekabetin gelişimi" ve "özel girişim inisiyatifinin desteklenmesi" sözlerine dikkat çekti. Türkmenistan’ın son yıllarda izlediği ekonomik politikalar kamunun ekonomideki payını

arttırmaya ve özel girişimciliğe yeni kısıtlamalar getirmeye yönelik idi. Berdimukhamedov yine "Bu açılımlar yatırımcılarla işbirliğini genişletmek için büyük bir fırsattır" dedi.

Hükümet toplantısında, 2018 yılının 11 ayı ekonomik kalkınma sonuçlarının analizi yapıldı. Toplantıda “kriz” kelimesi hiç söylenmemesine rağmen, 2016'nın sonundan beri Türkmenistan ekonomisi büyük zorluklarla karşılaşıyor. Ülkede uzun zamandır un, şeker ve diğer gıda ürünleri teminatında sıkıntı yaşanıyor, bu da fiyatların zaman zaman yükselmesine neden oluyor. İnsanlar sabahtan akşama kadar kuyruklarda kalabalıklar oluşturuyor. Onlar en azından yiyeceklerden bir şey elde etmeye çalışıyorlar. Durum o kadar kötü ki bazı bölgelerde Türkmenler sığırları beslemek için kullanılan kepek almaya da hazırlar.

Ülkede ATM'lerde para çekmek neredeyse imkansız durumda, gaz, su, elektrik ve tuz için devlet destekleri iptal edildi. İşsizliğin artması nedeniyle başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelere işçi göçü her geçen gün artıyor. Son zamanlarda yetkililer dolaylı olarak bu sorunun varlığını kabul ettiler ve 30- 40 yaş arası insanların yurt dışına çıkmalarını neredeyse yasakladılar.

Son alınan kararlarla hangi devlet işletmelerin özelleştirileceği ve yetkililerin ülkeye yatırımcıları hangi koşullarda çekeceği de bilinmemektedir. Türkmenistan, ekonomi alanı da dahil olmak üzere sivil özgürlüklerlerin durumunu değerlendiren tüm derecelendirmelerde son derece düşük pozisyonlardadır.

Freedom House kurumu yıllık raporunda Türkmenistan'ı “özgür olmayan” bir ülke olarak tanıttı ve devlet organlarındaki yolsuzluklara dikkat çekti.

Heritage kurumu ise ekonomik özgürlüklari konu alan değerlendirmesinde Türkmenistan'daki yatırımların güvensizliğine, otokratik hükümete, yüksek düzeyde yolsuzluğa ve düşen petrol fiyatlarının dev bütçe harcamalarını karşılamadığına dikkat çekti.



Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2018, 11:02