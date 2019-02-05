Türkmenistan hava yollarının uçuşları güvenlik ajansınca iptal edildi

Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı 4 Şubat'ta Türkmen Hava Yolları'nı kara listeye aldı. Hem havayolu şirketlerine hem de AB ülkelerine hava yolu şirketlerinin uçuşlarını yasakladı.

Açıklama İngiliz Dışişleri Bakanlığı web sitesinde bildirildi. "Türkmen tarafı, uluslararası güvenlik standartlarına uygunluğu onaylamalıdır." denildi.

Türkmenistan Chronicles raporda, havayolunun standartları tam olarak neyi ihlal ettiği belirtilmedi.

Uçuşların askıya alınmasıyla bağlantılı olarak, Türkmen Hava Yolları'nın Amritsar'dan Birmingham ve Heathrow'a ve Yeni Delhi'den Heathrow'a Aşkabat'tan transit geçişleri iptal edildi.

Independent’e göre, olayla ilgili olarak, Hindistan’da Türkmen havayolunun biletlerini alan 5 bin kadar yolcu mağdur duruma düşebilir. Ayrıca, Aşkabat-Frankfurt ve Aşkabat-Paris uçuşlarının da iptal edildiği bildirildi.

Sorunları çözmek için İngiltere Dışişleri Bakanlığı, mağdurların Türkmen Hava Yolları ofisine başvurmasını tavsiye etti.



Kaynak: www.dunyabulteni.net