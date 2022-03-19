Türkmenistan'ın yeni devlet başkanı Serdar Berdimuhamedov barış ve güven mesajı verdi

Törene hükümet üyeleri, devlet kurumlarının yöneticileri, diplomatik temsilciler ve gazeteciler katıldı.

Törenin başında Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Gulmyrat Myradov başkanlık seçimleri hakkında bilgi verdi.

Serdar Berdimuhamedov’un yüzde 72,97 oy alarak seçimi kazandığını ifade eden Myradov, Türkmenistan’ın yeni lideri Berdimuhamedov’a devlet başkanlığı belgesini takdim etti.

Türkmenistan Anayasası'na ve Kur'an-ı Kerim'e elini koyarak yemin eden Berdimuhamedov, devlet başkanlığı görevine seçilmesinden dolayı ülke halkına teşekkür etti. Berdimuhamedov, "Bizim ana hedefimiz, aziz vatanımızın huzur ve güvenliğini, sosyo-ekonomik gelişimini, halkımızın yaşam standartlarının daha da iyileştirilmesini ve dünya çapında barış ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Devlet görevlerini zamanında ve kaliteli bir şekilde yerine getirebilmek için birlik ve beraberlik içinde tüm imkanların kullanılmasının önemini vurgulayan Berdimuhamedov, "Devletimiz maaş, emekli maaşı, burs ve devlet yardımlarının miktarını artırmak, ayrıca halka diğer sosyal yardımları sağlamak için aldığı önlemleri asla ihmal etmeyecektir." diye konuştu.

Berdimuhamedov, ülkeyi başarılı şekilde yönetmek konusunda vatandaşların birlik ve beraberliğine, anlayışına ve cesaretine güvendiğini belirterek, "Vatan ancak halkıyla vatandır! Devlet ancak halkıyla devlettir! Sevgili yurttaşlar! Birlik ve beraberlik içerisinde tüm hedeflerimize ulaşacağız. Bu ülke bizim ana vatanımızdır. Burası bizim toprağımız. Biz ebeveynlerimizin ve ailemizin kutsallığını yücelten bir milletiz. Yaşasın Türkmen halkı! Yaşasın bağımsız, daimi tarafsız Türkmenistan!" dedi.