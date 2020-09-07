Türkmenistan tehlikeli enfeksiyonlar nedeniyle tedaviden kaçanları hapse atacak

Turkmenportal, Türkmenistan Ceza Kanunu'nun tehlikeli bir bulaşıcı hastalık için tedaviden kötü niyetle kaçınılmasına ilişkin bir makale ile desteklendiğini bildirdi.

Kanuna göre, Türkmenistan Ceza Kanununun AIDS ile kasıtlı enfeksiyona ilişkin 119. maddesi, "tehlikeli bir bulaşıcı hastalık olarak kabul edilen ve bilerek bulaşan bir salgın veya pandemik enfeksiyonun tedavisinden kasıtlı olarak kaçınma" maddesi ile desteklenmiştir.

Makaleye göre, kötü niyetli kaçınma, tedaviden kaçma, başkalarına bu hastalığa bulaştırma tehlikesinin kasıtlı olarak yaratılması, 2 yıla kadar hapisle tehdit ediliyor.



Tekrarlanan ihlal 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İhlalcilere yardım eden kişiler de 3 yıla kadar hapis ve belirli pozisyonlardan diskalifiye ile cezalandırılacaktır.

Kanun 7 Eylül 2020'de yürürlüğe giriyor.

Kaynak: CentralAsia