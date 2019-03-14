Türkmenistan ve Pakistan TAPI anlaşması imzaladı

Türkmenistan ve Pakistan delegasyonları arasında 12 Mart'ta İslamabad, TAPI doğal gaz boru hattı inşaatı, elektrik hatları ve Türkmenistan-Afganistan-Pakistan güzergahında fiber optik haberleşme, Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı'nın bildirdiği görüşmelere ev sahipliği yaptı.

Pakistan Başbakanı Imran Khan, TAPI projesine, TAP iletim hattının inşasına ve Pakistan limanlarından uluslararası liman Türkmenbaşı'na yeni bir ulaşım ve transit koridoru oluşturulmasına destek verdiğini belirtti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net