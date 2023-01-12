Türkmenistan yeniden eski siteme dönecek

Türkmenistan gazetesinin haberine göre, Ulusal Konsey Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Halk Maslahatı ve Meclis üyeleriyle toplantı yaptı.

Toplantıda, ülkenin yeni dönemde yasama çalışmalarını güncellemeyle ilgili görevler konuşuldu.

Halkın yüksek temsil organı, Türkmenistan’ın Halk Maslahatını oluşturmayı teklif eden Berdimuhamedov, şu ifadeleri kullandı:

"Türkmenistan’da Halk Maslahatının oluşturulması ve Türkmenistan Anayasası, anayasa kanunlarının kabulüne ilişkin teklifleri inceleme ve onaylama gibi geniş yetkilerin verilmesiyle Ulusal Konsey Halk Maslahatının çalışmalarına son veriliyor. Bu nedenle ülkede yasama yetkisini kullanan Türkmenistan Ulusal Konseyinin (Parlamento), tek meclisten oluşan Türkmenistan Meclisi haline gelmesinin uygun olacağını düşünüyorum."

Berdimuhamedov, yeni oluşturulacak Türkmenistan’ın Halk Maslahatına; Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı, Türkmenistan Devlet Başkanı, Yargıtay Başkanı, Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri, milletvekilleri, Türkmenistan Bakanlar Kurulu başkan yardımcıları, başsavcı, Adalet Bakanı, il, ilçe ve şehirlerin belediye başkanları, il, ilçe ve şehirlerin Halk Maslahatı başkanları, ilçelerin idari merkezi olan şehir ve kasabaların yetkilileri, siyasi partilerin, sendikaların ve diğer kamu derneklerinin yetkilileri dahil edilirse doğru olacağını ifade etti.

Yeni kurulacak Türkmenistan’ın Halk Maslahatının yetkileri hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşan Berdimuhamedov, şunları kaydetti:

"Birincisi; Anayasa kanunlarını kabul etmek, bunlara değişiklik ve eklemeler yapmak için teklifleri incelemek ve onaylamak. İkincisi; ülkenin iç ve dış politikasının ana yönlerini ve siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma programlarını belirlemek. Üçüncüsü; Türkmenistan Devlet Başkanı'nın yıllık konuşmasını dinlemek. Dördüncüsü; barış ve güvenlik konularını değerlendirmek. Beşincisi; Türkmenistan yasalarının öngördüğü diğer yetkileri kullanmak."

Berdimuhamedov, konuyla ilgili bir sonraki toplantının 10 gün içerisinde yapılacağını ve teklifi, Türkmenistan Devlet Başkanı'na ileteceklerini, onaylanması halinde de gerekli çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.

Türkmenistan, 1 Ocak 2021'de "çift meclisli parlamento sistemi"ne geçmişti.