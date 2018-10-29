Türkmenistan'da atıl arazi reformu

Türkmenistan'da 26 Ekim Cuma günü yapılan kabine toplantısında toplam 117 bin 774,9 hektar arazinin tarımsal amaçlı kullanılması için bir arazi fonu oluşturulmasına karar verildi.

Kararda, “Türkmenistan Cumhurbaşkanı, tarımda yürütülen büyük çaplı dönüşümleri sürdürmeyi emretti. Bu amaçla, yeni ve etkili yönetim yöntemlerinin kullanılması, özel sektörün tarım-sanayi kompleksindeki payının sistematik olarak genişletilmesi ve başarılı kiracıların desteklenmesi gerekmektedir ” denildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2018, 12:10