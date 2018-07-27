Türkmenistan'dan yurt dışına para çıkışı sınırlandırıldı

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Türkmenistan'da vatandaşların yurt dışına döviz götürme konusunda mali kısıtlamalar getirildiği bildirildi.

Azatlyk radyosunun Aşkabat sakinlerine dayandırdığı habere göre, Türkmenistan’dan yurtdışına çıakcak olan vatandaşların yanlarında götüreceği para miktarı 16 Temmuz tarihinden 3 bin dolara düşürüldü. Ayrıca, Aşkabat'taki uluslararası havaalanından yurtdışına uçan yolcular yanlarında bulunan tüm döviz miktarını beyan etmekle yükümlü.

Daha önceki uygulamada bir Türkmenistan vatandaşı yurtdışına giderken yanında 10 bin dolara kadar döviz tutarını götürebiliyordu.

Haberde açıklanan bilgiler son zamanlarda Türkiye ve diğer ülkelere seyahat eden girişimciler tarafından da doğrulandı. Vatandaşlar ifadelerinde yetkililerin sadece götürülen para miktarını sınırlı tutmadığını, aynı zamanda ticaret için döviz kullanma koşullarını da sıkılaştırdıklarını ifade etti.

Türkmen girişimcilere göre, daha önce yurtdışına çıkmak isteyen vatandaşlardan son üç yıl veya beş yıl için vergi belgesi talep edilirdi. Şimdi ise her ay ödenen vergi miktarını belirtilmesi gerekiyor.





Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2018, 09:28