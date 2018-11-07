Ukrayna, muhalif Özbek gazeteciyi iade etmeyecek

Ukrayna Başsavcılığı, Özbek muhalif gazeteci Narzullo Ohunconov’u Özbekistan’a iade etmeyi reddetti.

Amnesty International Ukraine Müdürü Oksana Pokalçuk, Facebook sayfasında yaptığı açıklamada Ohunconov’a Ukrayna’da resmi olarak mülteci statüsünün verildiğini bildirdi.

Narzullo Ohunconov, ismi İnterpol listesinde yer alması sebebiyle 20 Eylül 2017’de Kiev’in Julyanı Havaalanında pasaport kontrolü sırasında Ukrayna Devlet Sınır Güvenlik Teşkilatı görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı. Gazetecinin 2014'ten beri düzmece bir suçlamayla Interpol'ün veritabanında bulunduğu ifade ediliyordu.

Ohunconov'un daha önce Ukrayna'da mülteci statüsü almak için başvuruda bulunduğu aktarılmıştı.

Kaynak: QHA