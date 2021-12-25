Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un başkanlık ettiği kabine toplantısında halkın refahını iyileştirmeyi amaçlayan "Ulusal Kalkınma Programı-2026" eylem planı kabul edildi.

Hükümet, Caparov'un 18 Ekim'de onayladığı "Kırgız Cumhuriyeti'nin 2026'ya Kadar Ulusal Kalkınma Programına İlişkin Kararname"nin yürürlüğe sokulması için eylem planı hazırladı.

Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, kabine toplantısında yaptığı konuşmada, söz konusu dönemde gıda güvenliği, su kaynaklarının verimliliği, tarım, tarım kredileri, enerji sektörü, dijitalleşme ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele konularına öncelik verileceğine dikkati çekti.

Devletin sosyal yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğini belirten Caparov, "Emeklilikleri, kültür alanda çalışanların maaşlarını artırdık, emniyet ve askeri personelin gıda sorununu iyileştirdik ve gelecek yıl öğretmen maaşlarının artırılmasını planlanıyoruz.” dedi.

Caparov, bu yılın Ocak-Kasım döneminde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 arttığını kaydetti.

Bakanların sunumlarının ardından "Ulusal Kalkınma Programı-2026" eylem planı kabul edildi.

Hükümet, kısa ve orta vadeli kalkınma eylem planını içeren Ulusal Kalkınma Programı ile yıllık reel ekonomik büyüme oranını yüzde 5 düzeyinde sağlamayı, kişi başına milli geliri en az 1500 dolara çıkarmayı, işsizlik oranını yüzde 5'e düşürmeyi, yoksulluk oranını yüzde 20'ye çekmeyi, e-devlet gelişmişlik endeksinde 60 ülke arasına girmeyi, sera gazı emisyonlarını yüzde 17 oranında azaltmayı hedefliyor.