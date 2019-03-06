Ürdün ve Kazakistan suçluların iadesi anlaşması imzaladı

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, "Kazakistan Cumhuriyeti ile Ürdün Haşimi Krallığı arasında suç işlerinde karşılıklı adli yardımlaşma" yasasını imzaladı.

Anlaşma, taraf devletlere soruşturma, kovuşturma ve adli işlemlerin yürütülmesinde yardım sağlanmasını öngörmektedir. Anlaşma ayrıca, şüphelilerin ve sanığın suçluluğunu kanıtlamak için gerekli soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesini de sağlıyor. Anlaşma, adli yardım sağlama şartlarını ve prosedürünü ve reddedilme gerekçelerini tanımlıyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı ayrıca “Kazakistan Cumhuriyeti ile Ürdün Haşimi Krallığı arasında kişilerin iadesine ilişkin anlaşmanın onaylanması üzerine” kanununu imzaladı.

Belgeye göre, taraflar topraklarında bulunan, başka bir tarafın cezai bir suçla yargılandığı veya yetkili yargı makamları tarafından atanan bir mahkeme cezasının infaz edilmesini talep etmeyi talep eden bir şahsın veya bir şahsın diğer tarafına ihracı gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

Tarafların kendi vatandaşlarını iade etmeyi reddetme hakları da düzenlenmiştir.

Anlaşmalar 1 Kasım 2017 tarihinde Astana'da imzalandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net