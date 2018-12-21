Yabancıların Özbekistan'a gömülmesine izin verildi

Özbekistan yerel medyasında yer alan haberlere göre, ülkesinde veya yurtdışında ölen yabancı vatandaşların Özbekistan'a gömülmesine izin verildi.

Haberde belirtildiği gibi, bu işlem yabancı vatandaşlar hayatta iken veya vasiyetinde defin yerini gösteren belge esas alarak yapılır. Haberde, “Genelde bu işleme eski Özbek yurttaşları ya da Özbekistan'la tarihi bağları olan diğer insanlar olabilir” denildi.

Buna ek olarak, Özbekistan Adalet Bakanlığı bu ülke topraklarında ölen herkes için mezarlıklarda ücretsiz arsanın tahsisinin resmi olarak garanti edildiğini belirtti.

8 Aralık'ta Kırgızistan Özbek diasporası lideri Kadırcan Batırov Taşkent'e defin edilmişti. Son yıllarda, Batırov İsveç'te sürgün hayatı yaşıyordu. Kırgızistan'ın en zenginlerinden biri olan bu siyaset adamı 2010 Nisan Devrimi sırasında Kırgız geçici hükümeti desteklemişti. Fakat daha sonra, Batırov etnik kargaşadan sorumlu tutulmuş ve Kırgızistan'ı terk etmek zorunda kalmıştı. O 2011 yılında İsveç'te siyasi sığınma hakkı almıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net