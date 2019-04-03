Yeni Zelanda’daki teröristin kısa süreliğine Almanya'ya da uğradığı ortaya çıktı

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberinde, Federal Kriminal Dairesinden bir yetkilinin basına kapalı yapılan Federal Meclis İçişleri Komisyonu toplantısında saldırgana ilişkin bilgi verdiği belirtildi.

DPA'nın toplantıya katılan kişilerden aldığı bilgiye göre, komisyonda konuşan yetkili, Tarrant'ın kısa bir süre Almanya'ya da uğradığını söyledi.

Avustralyalı saldırganın 30 Kasım 2018'de Almanya'nın güneyinde bulunan Neuschwanstein Şatosu'ndaki bilet satış biriminde kredi kartını kullandığını belirten memur, kredi kartının aynı gün hem sabah hem de akşam Avusturya'da da kullanılmasından dolayı Tarrant'ın kısa süreli Almanya'ya uğradığının varsayıldığını anlattı.

Öte yandan, Tarrant'ın sadece Avusturyalı aşırı sağcı Kimlikçiler Hareketine para göndermediğine işaret eden yetkili, aynı zamanda 18-25 Eylül 2017'de toplam 2 bin 200 avro "Generation Identitaire" adlı Fransa'daki aşırı sağcı Kimlikçiler Hareketine de para gönderdiğini kaydetti.

Tarrant'ın bunun dışında 9 Mayıs 2014'te Avusturalya'daki banka hesabından bir Alman'ın Belçika'daki banka hesabına para havale ettiğini ifade eden yetkili, gönderme sebebi olarak da "Filipinler'de dalış eğitimi" yazdığını belirtti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı.

Daha önce Avusturyalı Kimlikçiler Hareketi ile Avusturalya doğumlu terörist arasında bağlantı olduğu belirlenmiş, teröristin Kimlikçiler Hareketi'nin Avusturya Sözcüsü Martin Seller'e finansal destekte bulunduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA