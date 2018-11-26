Yunan firması Kazakistan'da asfalt fabrikası kurdu

Yunan şirketi Soldatos, Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde bir asfalt fabrikası kurdu.

Türkistan Yatırım Şirketi'nin yaptığı açıklamada asfalt fabrikası tesisinin inşaatı projesi için 300 milyon tenge yatırım yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kuruluş, Türkistan bölgesinin sanayi bölgesinde 3 hektarlık bir arazi üzerinde yer alıyor. Tesisin kapasitesi yılda 20 bin ton." denildi.

Şirketin ürünlerini Kazakistan'da satmayı planladığı belirtildi. Soldatos şirketi 2017 yılında kuruldu. İşletmenin asıl faaliyeti asfalt beton üretimi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net