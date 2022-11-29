Yunus Emre Enstitüsü Kazakistan Meclis Kütüphanesine kitap bağışladı

Başkent Astana’daki Kazakistan Parlamentosu binasında yapılan teslim töreni, çok sayıda Kazak milletvekilinin katılımıyla gerçekleşti.

Astana YEE Koordinatör Vekili Almagül İsina, törende 1987'den bu yana Kazakistan Meclisi bünyesinde faaliyet gösteren kütüphaneye Türkçe kitapları teslim etti.

İsina, yaptığı konuşmada, 2022'de söz konusu kütüphanenin yenilendiğini belirterek, “Yenilenerek tekrar açılan Meclis Kütüphanesine ilk kitap bağışımızı yaptık. Yöneticilerden aldığımız bilgiye göre, Parlamento bünyesinde faaliyet gösteren kütüphane fonuna bağışta bulunan ilk yabancı kurum Astana YEE olmuştur.” dedi.

Hediye edilen kitaplar arasında Türk dünyasının ortak şahsiyetleri hakkında kitapların da yer aldığını aktaran İsina, “Kitaplar arasında Ahmet Yesevi, Dede Korkut, Abay Kunanbayev gibi Türk dünyasının ortak değerlerinin eserleri, Mukagali Makatayev gibi Kazak şairlerinin Türkiye'de Kazakça ve Türkçe olarak yayımlanan şiirleri, ortak ata sporumuz Kökpar’ı, Türkiye'yi, Türk kültürünü doğru kaynaklardan kapsamlı olarak tanıtan çalışmalar bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

İsina, YEE olarak eğitim alanında Kazakistan’ın çeşitli resmi kurumları ile üniversitelerine Türkçe kitap ve öğretim materyalleri bağışında bulunmaya devam edeceklerini dile getirerek, “Önceki yıllarda Kazakistan Milli Kütüphanesi, Kazakistan Ulusal Müze Kütüphanesine de çok sayıda kitap bağışında bulunduk. 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı vesilesiyle Kazakistan Yazarlar Birliği destekleriyle Kazakçaya çevirdiğimiz Yunus Emre Seçkisi kitabını da Kazakistan'ın büyük kütüphaneleri ile üniversitelerine ücretsiz olarak dağıttık.” dedi.