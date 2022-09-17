1 milyondan fazla uyuşturucu hapı Kuveyt'e kaçıracaklardı

Lübnan İçişleri Bakanı Besam Mevlevi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan güvenlik güçlerinin Beyrut Limanı'nda ele geçirdiği hapların, bir üzüm sevkiyatının içinde saklandığını belirtti.

Ele geçirilen uyuşturucu hapların ilk olarak Sudan'a oradan da Kuveyt'e gönderilmek üzere olduğu bilgisini paylaşan Mevlevi, konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

- Körfez ve Lübnan ilişkilerini bozan "Captagon"

Lübnan'dan bazı Körfez ülkelerine uyuşturucu kaçakçılığı yapılması, aylardır Beyrut ile başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri arasında gerilime neden oluyor.

Lübnan İç Güvenlik Teşkilatından emekli Albay Adil Maşmuşi, Mayıs 2021'de katıldığı bir televizyon programında, Lübnan'da Hizbullah'ın denetimindeki bölgelerde yaklaşık 20 adet uyuşturucu hap üretim tesisi bulunduğunu söylemişti.

Hizbullah ise uyuşturucuyla ilgili yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah da 22 Ocak'ta Lübnan'ı ziyaret etmiş, ziyaretinin Körfez ülkeleriyle Beyrut yönetimi arasında güven tazeleme amacı taşıdığını ifade etmişti.