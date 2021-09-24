10 yaşındaki çocuğu darp ederek gözaltına aldılar

Filistinli Ziya El-Haddad, İsrail askerlerinin El-Halil’in Eski Şehir bölgesindeki Tel Rumeyde mahallesinde yaşayan kız kardeşinin 10 yaşındaki oğlu İsmail En-Niççe’yi “vahşice” darp ederek gözaltı merkezine aldıklarını belirtti.

Haddad, yeğeninin 3 saat boyunca gözaltında tutulduğunu ifade ederek, El-Halil kentindeki Eski Şehir bölgesindeki çocukların “her gün dehşet dolu bir korku atmosferinde yaşadıklarına ve işgal askerleri tarafından cezalandırmaya maruz bırakıldıklarına” dikkat çekti.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail güçlerince sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.