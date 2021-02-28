İsrail polisi korumasındaki 153 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Onlarca Yahudi yerleşimci bu sabah işgal polisinin yoğun güvenlik önlemleri altında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Yerel kaynaklar, Mescid-i Aksa’ya düzenlenen baskına 153 Yahudi yerleşimcinin katıldığını bildirdi.

“Tapınak Grupları” olarak adlandırılan aşırılık yanlısı Yahudi cemaatleri, Yahudilerce kutsal kabul edilen ve bugün başlayan Purim Bayramı vesilesiyle Mescid-i Aksa’ya kalabalık gruplar halinde baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu.

Yahudi yerleşimciler cuma ve cumartesi günleri hariç haftanın her günü işgal güçlerinin himayesinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenliyor.

İşgal güçlerinin kontrolünde olan el-Mağaribe Kapısı’ndan küçük gruplar halinde Mescid-i Aksa’ya giren Yahudi yerleşimciler avluda bir süre dolaştıktan ve Yahudi rehberlerden sözde heykel hakkında bilgi aldıktan sonra es-Silsile Kapısı’ndan çıkıyor.

Yahudi bayram günlerinde baskınlara katılan yerleşimcilerin sayısının arttığı ve söz konusu günlerde işgal güçlerinin Müslüman cemaate yönelik kısıtlamalarını ağırlaştırdığı kaydedildi.

Mescid-i Aksa’yı Yahudiler ve Müslümanlar arasında ikiye bölmek isteyen işgal yönetimi, bu planını hayata geçirecek zemini oluşturmaları için Yahudi yerleşimcileri Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemeye teşvik ediyor.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi