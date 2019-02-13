1988'den beri bekleyen mayın 1 çocuğu yaraladı

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Şuş kentinde İran-Irak savaşından kalma mayının patlaması sonucu 12 yaşındaki bir çocuğun kolu koptu.

Şuş Göçebe İşleri İdaresi Müdürü Nevruz Dabbat, İran devlet medyasına yaptığı açıklamada, dün ikindi vaktine doğru kız kardeşiyle hayvan otlatan 12 yaşındaki bir çocuğun İran-Irak savaşından kalma mayının patlaması sonucu kolunu kaybettiğini söyledi.

Dabbat, patlama nedeniyle kolu kopan çocuğun yüzünden de yaralandığını, kız kardeşinin ise olaydan yara almadan kurtulduğunu aktardı.

Aynı bölgede 29 Kasım 2018'de de yine İran-Irak savaşından kalma mayının patlaması sonucu bir çocuk bacağını kaybetmişti.

İran-Irak savaşı

22 Eylül 1980'de başlayan İran-Irak savaşı 20 Ağustos 1988'de son buldu.

İki ülke arasında geçmişe dayanan sınır ihtilafları ve su yolu kontrolleri nedeniyle yaşanan gerginlikler, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi döneminde 1975'teki Cezayir Anlaşması'yla bir nebze yatışmıştı. Ancak Cezayir Anlaşması'nın üzerinden 5 sene geçmeden İran'da Humeyni liderliğinde 1979'da gerçekleşen İslam devrimi, iki ülke arasındaki tüm diplomatik köprülerin atılmasına yol açtı. Bölgedeki bazı devletlerin de desteğini alan Irak lideri Saddam Hüseyin, geçmişten bu yana çözülemeyen Şattül Arap su yolundaki hakkını gerekçe göstererek İran'a karşı savaş ilan etti. İki ülke karşılıklı olarak başkentleri bombaladılar. Savaşta en yoğun çatışmalar İran'ın Huzistan eyaletine bağlı ve Arapların yaşadığı iki sınır kenti Abadan ile Hürremşehr kentlerinde yaşandı.

Büyük sivil ve askeri kayıplarla ağır maddi zararlara yol açan savaş, iki tarafın da kabul ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 598 no'lu kararıyla 20 Ağustos 1988'de sona erdi.

Savaş yıllarında sınırlara döşenen mayınlar hala her iki ülkeden de birçok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına yol açıyor.

Kaynak: AA