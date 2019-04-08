'2022 Dünya Kupası bölge için eşsiz bir fırsat'

Katar Proje ve Miras Yüksek Komitesi Genel Sekreteri Hasan ez-Zevadi, ev sahipliği yapacakları 2022 FIFA Dünya Kupası'nın, bölge halkı ve gençleri için eşsiz fırsatlar sunacağını söyledi.

Zevadi, Ürdün'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Orta Doğu-Kuzey Afrika Bölgesel Toplantısı'nda 2022 FIFA Dünya Kupası'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası'nın ilk kez bir Arap ülkesinde düzenleneceğini hatırlatan Zevadi, "Arap dünyasında ilk defa Katar'ın Dünya Kupası'nı düzenlemesi bölge halkı ve gençleri için eşsiz fırsatlar sunuyor." ifadelerini kullandı.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası için altyapı çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Zevadi, "Katar, organizasyondan tüm bölgenin yararlanmasına özellikle dikkat ediyor. Arap gençliğinin turnuvanın hazırlık ve yürütülme safhalarında katılımını sağlayacak bir dizi program başlattık." dedi.

Arap gençliğinin ihtiyacı olan fırsatları ve yetenekleri edinerek daha iyi bir gelecek inşa edebileceğini belirten Zevadi, sporun ve özellikle futbolun toplumları bir araya getirerek farklı kültürleri tanıma imkanı sağladığına dikkati çekti.

"Umman Dünya Kupası için hazır değil"

Öte yandan Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için hazır olmadıklarını, organizasyonun Katar'da kalması gerektiğini söyledi.

Bir televizyon programına yaptığı açıklamada Bin Alevi, "2022 Dünya Kupası maçları için hazırlık yapmaya vaktimiz yok." dedi.

Alevi, "Bu dünya kupasına ev sahipliği, Katar'daki kardeşlerimize verildi ve orada kalması gerekiyor. Bu büyük etkinlik için yatırım yapabilirsek gelecekte neden olmasın. Ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız." ifadelerini kullandı.

2022 Katar Dünya Kupası Başkanı Nasır el-Hatır, daha önce yaptığı açıklamada, 2022 Dünya Kupası'na Umman ve Kuveyt'in de katılımı üzerine çalışıldığını ancak nihai bir karar verilmediğini söylemişti.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) yetkilileri, Kuveyt ve Umman'ın, Katar'da yapılacak Dünya Kupası organizasyonuna katılım olasılığını dikkate alarak turnuvaya katılan takımların sayısını 32’den 48’e çıkaracaklarını bildirmişti.

FIFA'nın 2 Aralık 2010 tarihindeki oylamayla ev sahipliği hakkını Katar'a verdiği 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak: AA