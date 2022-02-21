36 Filistinli gözaltına alındı
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 36 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
Ortadoğu 21.02.2022, 12:29
Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bazı adreslere baskın düzenlediği belirtildi.
Baskınlarda Cenin, Kudüs, Ramallah ve El-Halil kentlerinden toplam 36 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Açıklamada, gözaltıların nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
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