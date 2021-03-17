Ürdün'de 16 yaşındaki çocuğa şiddet davasında 6 kişiye idam cezası çıktı

Ürdün'ün Zerka şehrinde 16 yaşındaki çocuğu kaçırıp ağır işkence uyguladıkları gerekçesiyle yargılanan 6 kişiye idam cezası verildi. Haber Ürdün'ün resmi ajansı Petra'dan verildi.

Habere göre, Devlet Güvenlik Mahkemesi, Ekim 2020'de vahşi bir saldırıya maruz kalarak kollarını ve bir gözünü kaybeden Salih Hamdan davasında karara vardı.

Mahkeme, 17 sanığın yargılandığı davada biri kaçak 6 sanık hakkında idam cezası verdi.

Diğer sanıklardan biri 15, biri 10, ikisi birer yıl hapis cezasına çarptırıldı, 7 sanık ise beraat etti.

Ürdün kanunlarına göre Mahkemenin kararı 30 gün içinde temyize götürülebiliyor.

Şiddet mağduru çocuk, kararın açıklanmasının ardından Ürdünlü aktivislerin sosyal medyada paylaştığı videoda memnuniyetini ifade etti. Hamdan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'a da davayı takip ettiği için teşekkür etti.

Hamdan uğradığı saldırıda 2 kolunu ve bir gözünü kaybetmişti

Salih Hamdan, Zerka kentinde 13 Ekim 2020'de bir grup tarafından kaçırıldıktan sonra iki kolu kesilmiş ve bir gözünü kaybetmiş halde bulunmuştu.

Hamdan'ın kanlar içinde yardım beklediği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olay, Ürdün'de ve bölgede infiale sebep olmuş, suçluların idam edilmesini talep eden çok sayıda paylaşım yapılmıştı.

Tepkilerin büyümesi üzerine Ürdün Kralı 2. Abdullah da olaya müdahil olarak saldırganların bir an önce yakalanmasını istemişti. Kral Abdullah ayrıca, Hamdan'ın sağlık masraflarının karşılanması talimatı vermişti.

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğünden olayın ardından yapılan yazılı açıklamada, mağdurun ilk ifadesine göre, daha önce akrabalarından birinin işlediği cinayet nedeniyle söz konusu grubun intikam için Hamdan'ı kaçırıp işkence ettiği belirtilmişti.

AA