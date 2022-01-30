6'sı çocuk 12 Filistinli gözaltına alındı

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Bu gece, Et-Tur ile İseviyye mahallelerinin 12 sakini, geçen hafta Doğu Kudüs'te yaşanan olaylara katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 12 Filistinlinin gözaltına alınmasının, İsrail polisince son günlerde Doğu Kudüs'te gerçekleştirilen diğer gözaltı operasyonlarının bir parçası olduğuna vurgu yapıldı.

Öte yandan İsrail’in Kanal14 televizyonunun haberinde, gözaltına alınan Filistinlilerden 6’sının 18 yaşından küçük olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca son günlerde gözaltına alınan 13 Filistinlinin gözaltı süresinin İsrail mahkemesince uzatıldığı kaydedildi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail polisi 27 Ocak Perşembe günü işgal altındaki Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde çıkan olaylar sırasında 45 Filistinliyi gözaltına almıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.